Im Rahmen ihrer Mission, Radio Access Networks (RAN) so zu transformieren, dass sie offen, intelligent, virtualisiert und vollständig interoperabel sind, gab die O-RAN ALLIANCE heute bekannt, dass Salam Mobile als 33.Betreibermitglied beigetreten ist und damit die weltweite Gemeinschaft von Mobilfunknetzen erweitert, deren Betreiber sich der Bereitstellung von O-RAN widmen.

Salam Mobile kündigte kürzlich Pläne zur Zusammenarbeit mit dem Open RAN-Ökosystem an, um das Open RAN-Netzwerk bereitzustellen und zu betreiben und so Salams Wunsch zu verwirklichen, sein vorhandenes Mobilfunkangebot durch die Bereitstellung eines umfassenderen Kundenerlebnisses und die Erschließung neuer Möglichkeiten für die digital organisierte Generation Saudi-Arabiens zu erweitern und das Königreich auf seinem Weg in die digitale Zukunft zu unterstützen.

"Betreiber bringen das offene RAN rund um den Globus weiter voran, wie die wachsende Mitgliedschaft der O-RAN ALLIANCE zeigt", sagte Alex Jinsung Choi, Vorstandsvorsitzender der O-RAN ALLIANCE. "Wir freuen uns besonders, Salam Mobile als zweites Mitglied aus dem Nahen Osten begrüßen zu dürfen, wo wir ein großes Potenzial für diese Technologie erkennen, den Betreibern bei der Entwicklung und Einführung innovativer und nachhaltiger Dienste zu helfen."

"Wir glauben, dass die Zukunft der Telekommunikationsbranche offener, virtualisierter, Cloud-nativer, intelligenter und softwarezentrierter sein wird. Salam ist der O-RAN ALLIANCE beigetreten, um mit dem Open RAN-Ökosystem zusammenzuarbeiten und ein vollständig automatisiertes, robustes und selbständiges offenes Funkzugangsnetzwerk aufzubauen", sagte Ahmed H. AlGhamdi, CTO von Salam.

Über Salam Mobile

Salam ist ein führendes einheimisches Telekommunikationsunternehmen mit Sitz in Saudi-Arabien, das kürzlich als die am schnellsten wachsende und innovativste Telekommunikationsmarke des Königreichs ausgezeichnet wurde. Salam betreibt seit 2005 eines der am besten etablierten Telekommunikationsnetze der Region. Es bietet marktführende Unternehmens- und Großhandels-IKT-Lösungen der nächsten Generation für Betriebe, Behörden, lokale und internationale Netzbetreiber, neben Festnetz- und Mobilfunkdiensten für Saudi-Arabiens neue digitale Welt.

Über die O-RAN ALLIANCE

Die O-RAN ALLIANCE ist eine weltweite Gemeinschaft von mehr als 300 Mobilfunkbetreibern, Anbietern sowie Forschungs- und akademischen Einrichtungen, die in der Radio Access Network (RAN)-Branche tätig sind. Da das RAN ein wesentlicher Bestandteil aller Mobilfunknetze ist, besteht die Aufgabe der O-RAN ALLIANCE darin, die Branche in Richtung intelligenterer, offenerer, virtualisierter und vollständig interoperabler Mobilfunknetze umzugestalten. Die neuen O-RAN-Spezifikationen ermöglichen ein leistungsfähigeres und lebendigeres Ökosystem von RAN-Anbietern und beschleunigen Innovationen zur Verbesserung der Benutzererfahrung. O-RAN-basierte Mobilfunknetze erhöhen gleichzeitig die Effizienz der Bereitstellung und des Betriebs von RAN durch Mobilfunkbetreiber. Um dies zu erreichen, veröffentlicht die O-RAN ALLIANCE neue RAN-Spezifikationen, gibt offene Software für das RAN frei und unterstützt ihre Mitglieder bei der Integration und dem Testen ihrer Implementierungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.o-ran.org

