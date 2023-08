Der DAX (WKN: 846900) ist mit leichten Zugewinnen in die neue Woche gestartet. Am Ende des Tages legte das größte deutsche Börsenbarometer knapp 30 Punkte zu und beendete den Handel +0,19% fester mit 15.603 Punkten. Zwischenzeitlich fiel das Plus noch deutlich größer aus, allerdings ging den Bullen im späten Handel ein wenig die Puste aus. Nach der enttäuschenden Vorwoche mit Abgaben von mehr als -1,6% begann die neue Handelswoche auf dem Niveau ...

