Trotz guter Halbjahreszahlen profitierte die Aktie von Yoc (WKN: 593273) nicht davon. Seit dem Hoch im Januar mit 14 € beträgt der Kursrückgang rund -16%, aktuell steht sie bei 11,90 €. Damit ist sie von der Analysteneinschätzung mit 21 € weit weg. Was ist hier nun realistisch? Yoc vorgestellt Die in Berlin ansässige Yoc AG ist ein Software-Anbieter für den digitalen Werbemarkt. Mit seiner Handelsplattform VIS.X werden Kunden in die Lage versetzt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...