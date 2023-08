EQS-News: Calvert International AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

ADHOC-MITTEILUNG: Calvert International unterzeichnet Vertrag zur Übernahme der Emerging Energy Corporation



22.08.2023 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





VERÖFFENTLICHUNG EINER ADHOC-MITTEILUNG Calvert International unterzeichnet Vertrag zur Übernahme der Emerging Energy Corporation; Erweiterung des Geschäftsmodells in Richtung börsennotierter afrikanischer Energie-Holdinggesellschaft Frankfurt am Main, 22. August 2023 --------------------------------------------------------------------- Calvert International AG (CIAG), ISIN DE000A2YN5X9, eine schnell wachsende, auf den afrikanischen Energiesektor fokussierte Investmentholding, gibt bekannt, dass sie heute eine Übernahmevereinbarung für alle Anteile der Emerging Energy Corporation AG ("EEC") unterzeichnet hat. Die EEC ist ein Unternehmen, welches sich der Erschließung des afrikanischen Marktes für Wasserstoff und erneuerbare Energien widmet. Das Management der CIAG begrüßt die Übernahme als Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens hin zur führenden börsennotierten Holdinggesellschaft mit Fokus auf den afrikanischen Energiesektor. Das Closing der Transaktion wird für das vierte Quartal 2023 erwartet, vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen und behördlicher Genehmigungen. Die EEC ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen, das in den Bereichen Wasserstoff, Biogas und dezentralen Solarlösungen auf dem afrikanischen Kontinent tätig ist. ++ Über CIAG Die Calvert International AG (CIAG), ISIN DE000A2YN5X9, ist eine auf den afrikanischen Energiesektor fokussierte Investmentholding mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Aktien der CIAG sind an der Düsseldorfer Börse notiert. Die CIAG ist derzeit als Management-Holding für ihre Tochtergesellschaften Centurion Law Group in Südafrika und Mauritius tätig und stellt hauptsächlich Wachstumskapital, Managementdienstleistungen und strategische Beratung für ihre Tochtergesellschaften bereit. Die Centurion Law Group bietet umfassende professionelle Dienstleistungen, insbesondere Rechtsberatung in allen afrikanischen Jurisdiktionen rund um den Markteintritt und panafrikanische Expansionsstrategien für private und öffentliche Unternehmen, mit Schwerpunkt auf dem afrikanischen Energiesektor. ++ Über EEC Emerging Energy Corp. AG ist ein Unternehmen, das sich auf die Erschließung des afrikanischen Energiesektors und der damit verbundenen Infrastruktur spezialisiert hat. Die EEC hält derzeit Minderheitsbeteiligungen an der Sustainable Power Generation PTY Ltd, einem Entwickler für Off-Grid-Lösungen in Afrika, sowie an (B)energy Operations UG & Co. KG, einem Social Biogas-Unternehmen. Kontakt: Frau Jessica Stang

Investor Relations

ir@calvertinternational.com

T +49 69. 153 2944 42 Ende der Adhoc-Mitteilung



22.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com