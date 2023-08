The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.08.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.08.2023



ISIN Name

XS2345827120 ERSTE ABW. MTN.21/23 DL

XS2381867907 TOYOTA M.FIN 21/23 FLRMTN

XS2219923260 OVERS.CHINE. 20/UND. FLR

PL0000105359 POLEN 2023

XS1671577937 DT.BANK MTN 17/23 ND

DE000BLB2V67 BAY.LDSBK.OPF 14/23

XS1372838679 VODAFONE GRP 16/23 MTN

AT0000A1CEU4 ERSTE GP BNK 15-23 MTN

