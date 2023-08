Deutsche Telekom-Zertifikate mit bis zu 11%-Chance und 27% Sicherheitspuffer

Nach ihrem starken Start in das Jahr 2022, der für die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) am 5.4.23 bei 23,13 Euro auf den höchsten Stand seit mehr als 20 Jahren gipfelte, bröckelte der Aktienkurs wieder deutlich ab. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal gab der Aktienkurs trotz der Anhebung der Jahresziele zeitweise auf bis zu 18,50 Euro nach.

Da Experten das Zahlenmaterial als solide einschätzten, bekräftigten sie mit Kurszielen von bis zu 29 Euro (Deutsche Bank) ihre Kaufempfehlungen für die T-Aktie. Wer nun eine Investition in die Deutsche Telekom-Aktie in Erwägung zieht und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren möchte, könnte den Kauf eines Bonus- und/oder Discount-Zertifikates in Erwägung ziehen.

Bonus-Zertifikat mit 11% Chance und 27% Sicherheitspuffer

Das HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000HS0Z7N0) auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Barriere bei 14 Euro, Bonuslevel und Cap bei 22 Euro, BV 1, Bewertungstag 20.9.24, konnte beim Aktienkurs von 19,20 Euro mit 19,90 Euro erworben werden. Verbleibt die Deutsche Telekom-Aktie bis um Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 14 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 22 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 19,90 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 13 Monaten einen Bruttoertrag von 10,55 Prozent (=9,6 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 27,08 Prozent auf 14 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am 20.9.24 ermittelten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit 10% Chance und 15% Discount

Das DZ Bank-Discount-Zertifikat auf die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE000DJ15430), BV 1, Bewertungstag 20.9.24, mit Cap bei 18 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 19,20 Euro mit 16,37 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 14,74 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Deutsche Telekom-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 18 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 18 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in 13 Monaten einen Bruttoertrag von 9,95 Prozent (=9 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 18 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem Schlusskurs des Bewertungstages zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.