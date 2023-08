DJ PTA-News: ifa systems AG: ifa systems veröffentlicht Halbjahresergebnis

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frechen (pta/22.08.2023/08:45) - - Rückgang im Umsatz von TEUR 3.073 auf TEUR 2.758

- EBIT und EBITDA ebenfalls rückläufig durch saisonale und Projekt-Effekte

Die ifa systems AG, börsennotierte Spezialistin für Health-IT-Anwendungen in der Augenheilkunde, veröffentlichte heute ihre Halbjahresergebnisse. Mit einem Umsatz von 2,8 Mio. EUR (1. HJ 2022: 3,1 Mio. EUR) verzeichnete die Gesellschaft einen Umsatzrückgang von 10% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, bei einem EBITDA von 56 TEUR (Vorjahr 943 TEUR) und einem negativen EBIT von -362 TEUR (Vorjahr 551 TEUR).

"Auch wenn unsere Geschäftszahlen dies nicht auf den ersten Blick widerspiegeln, sind wir dennoch zufrieden mit dem Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2023", sagte Jörg Polis, Vorstand der ifa systems. Den Rückgang im Umsatz und im Ergebnis führt die Gesellschaft im Wesentlichen auf das Projektgeschäft und damit einhergehende saisonale Verschiebungen zurück, sowie die Erweiterung des Produktportfolios.

Durch gewonnene Projekte, die sich zurzeit in der Implementierung befinden, sowie einen sehr erfolgreichen Marktlaunch des neuen Produktes "ifaNX" sehe man optimistisch auf das 2. Halbjahr und die weitere Geschäftsentwicklung, so Jörg Polis. Zu dem wurden weitere, wichtige Entscheidungen das Unternehmen betreffend in den letzten Monaten umgesetzt, wie z. B. die Ankündigung des Delistings vom Handel im Basic Board der Deutschen Börse oder Veränderungen im Vorstand.

"Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern für ihr Engagement zum Vorteil unserer Kunden und sehe das Unternehmen sehr gut für die Zukunft aufgestellt", sagte Polis, der zum 31.8.2023 als Vorstand ausscheidet und weiterhin als Berater für das Unternehmen tätig sein wird.

Frechen, 22.08.2023

Der Vorstand

