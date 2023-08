Der Zinkpreis steht unter Druck. Allein in den letzten drei Monaten sank der Preis pro t um mehr als 7 %. Blei hat sich damit schlechter entwickelt als Aluminium, Blei, Eisenerz, Kupfer, Nickel und Zinn. Noch dramatischer erscheint die Situation bei einer Betrachtung der Kursentwicklung in den vergangenen zwölf Monaten. In diesem Zeitraum gab der Zinkpreis um mehr als 37 % nach. Zum Vergleich: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...