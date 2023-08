Die Aktien von Fresenius SE befinden sich in einem übergeordneten Aufwärtstrend, aber aktuell in einer Korrektur. Diese Korrektur könnte im Bereich um den 10er-EMA im Tageschart auslaufen, wo die Aktie aktuell verläuft. Es könnte sich eine Long-Position in Trendrichtung bei den Aktien von Fresenius SE anbieten. Die Aktien von Fresenius SE sollten sich im Bereich um den 10er-EMA fangen und vor einem weiteren Hochlauf stehen und den übergeordneten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...