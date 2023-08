Anleger zeigen sich vor der bevorstehenden Notenbanksitzung am Donnerstag optimistisch - kann der Dax heute wieder richtig durchstarten? Nach einer schwierigen vergangenen Woche stabilisiert sich der deutsche Leitindex langsam wieder. Den gestrigen Tag hatte er mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 15.603 Punkten geschlossen. Zum Start zog der Dax heute bereits 0,52 Prozent an und steht aktuell bei 15.683 Punkten, beim europäischen Pendant, dem Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...