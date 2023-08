Der weltgrößte Musikkonzern UNIVERSAL MUSIC und die Videoplattform YouTube wollen beim Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Branche zusammenarbeiten. Musiker sollen so Zugang zu KI-Technologien erhalten und damit experimentieren können. UNIVERSAL MUSIC und YouTube sind so einflussreich, dass ihre Kooperation die Regeln für die Branche etablieren könnte. Die Musikindustrie versucht, einen geordneten Weg für den Umgang mit KI-Werkzeugen zu finden, die das Geschäft umkrempeln können. Denn es ist nicht nur möglich, Songs mit Hilfe von Software zu schreiben - KI kann dabei auch Musikstars imitieren. Beide Unternehmen betonten, dass generative KI die Musik bereichern kann - allerdings muss die richtige Balance gefunden werden. Ob das gelingt? Das ist Musik in unseren Ohren...



