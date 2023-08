Der Verbund selbstständiger Versicherungsmakler und Mehrfachagenten vfm hat eine Zusammenarbeit mit Immoheld gestartet. Das 2017 in München gegründete Unternehmen Immoheld berät Privatkunden rund ums Investieren in Immobilien. Hierfür hat der digitale Portfolio-Berater für Kapitalanlage-Immobilien eine Transaktionsplattform entwickelt. Im Rahmen der Kooperation mit Immoheld haben Finanzvermittler der vfm-Gruppe nun Zugang zu dieser Plattform. Die Plattform will Maklern einen "verständlichen Überblick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...