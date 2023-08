Frankfurt (ots) -- Privatbankhaus holt Beraterteam mit ausgewiesener Expertise und jahrzehntelanger Erfahrung in der Betreuung vermögender Kunden- Michael Irrle, Mark Seifert und Günter Ingenfeld werden zum 1. Oktober 2023 starten, Oliver Engl zum 1. Januar 2024- Ausbau der Niederlassung wird fortgesetzt: Bereits weitere personelle Verstärkungen geplantHauck Aufhäuser Lampe setzt den Wachstumskurs im Geschäftsbereich Private & Corporate Banking fort. Das Privatbankhaus wird dazu das Team der Niederlassung Düsseldorf weiter verstärken: Michael Irrle (64) und Mark Seifert (41) werden zum 1. Oktober 2023 sowie Oliver Engl (62) zum 1. Januar 2024 als Relationship Manager starten. In dieser Funktion werden sie an den Düsseldorfer Niederlassungsleiter Arndt Sauer berichten. Zudem wird Günter Ingenfeld (57) zum 1. Oktober 2023 als Investment Advisor (Spezialist in der Anlageberatung) starten und an Naveed Arshard, Head of Investment Solutions, berichten.Die Berater wechseln von Merck Finck A Quintet Private Bank zu Hauck Aufhäuser Lampe und verfügen über ein exzellentes Netzwerk. Michael Irrle sowie Oliver Engl besitzen zudem mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Beratung und Begleitung höchst vermögender Privatkunden. Irrle absolvierte vor seiner Tätigkeit bei Merck Finck berufliche Stationen unter anderem bei HSBC Trinkaus & Burkardt und der Bayerischen Vereinsbank. Engl war unter anderem für HSBC Trinkaus & Burkhardt, Sal. Oppenheim und die Deutsche Bank tätig. Mark Seifert verfügt ebenfalls über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Private Banking und Wealth Management. Vor seiner Tätigkeit bei Merck Finck arbeitete er für die Commerzbank und die Dresdner Bank.Günter Ingenfeld war zuletzt als Investment-Spezialist bei Merck Finck tätig. Er verfügt über einen 25-jährigen Werdegang im Wealth Management mit Tätigkeiten im Portfoliomanagement sowie als Investment Spezialist. Seine berufliche Stationen umfassen unter anderem die Commerzbank und die Dresdner Bank.Hauck Aufhäuser Lampe setzt mit dem Wachstum ein klares Zeichen auf dem Düsseldorfer Markt für Private Banking und Wealth Management. Eine weitere Verstärkung in Form konkreter Neuzugänge ist bereits geplant. Das Privatbankhaus baut seine Marktstellung am Rhein insgesamt aus: Auch das Team im benachbarten Köln wird in den kommenden Monaten mehrere erfahrene und bestens vernetzte Berater begrüßen und auf die doppelte Größe wachsen.Arndt Sauer, Niederlassungsleiter Düsseldorf von Hauck Aufhäuser Lampe: "Die Niederlassung Düsseldorf ist ein wesentlicher Player in der Landeshauptstadt und wird von unseren Kundinnen und Kunden als historisch gewachsene Privatbank mit einem außergewöhnlich breiten Leistungsspektrum wahrgenommen. Wir freuen uns auf die neuen Kollegen und sind sicher, gemeinsam mit ihnen unsere erfolgreiche Entwicklung voranzutreiben."Oliver Plaack, Mitglied des Vorstands von Hauck Aufhäuser Lampe: "Mit den neuen Kollegen haben wir erfahrene Experten und akquisitionsstarke Top-Berater im Private Banking und Wealth Management für unser Privatbankhaus gewonnen. Mit ihrer Expertise und ebenso mit ihrer großen Erfahrung werden sie unser sehr erfolgreiches Team, das für unsere Kundinnen und Kunden vor Ort eine hervorragende Arbeit leistet, ideal ergänzen. Damit bauen wir unsere Vernetzung und nicht zuletzt unsere Marktstellung am Rhein konsequent aus und treiben unser Wachstum mit Nachdruck voran."Pressekontakt:Sandra FreimuthHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AGTelefon 089/2393-2111sandra.freimuth@hal-privatbank.comwww.hal-privatbank.comOriginal-Content von: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115618/5585438