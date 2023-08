Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Mit dem heute vollzogenen öffentlichen Markteintritt und der Verfügbarkeit der radicant Mobile-Banking-App in den Stores von Google und Apple schließt die radicant bank ag (radicant) die Ende März 2023 gestartete Beta-Phase erfolgreich ab, so die Basellandschaftliche Kantonalbank (ISIN CH0001473559/ WKN 577348) in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...