Zwar hinkt Deutschland in Sachen E-Mobilität noch skandinavischen Ländern hinterher, aber die Zahlen steigenJedes Jahr werden in Deutschland mehr Elektrofahrzeuge zugelassen. Laut Stand Januar waren es bereits mehr als eine Million reine Elektrofahrzeuge und zirka 865.000 Plug-In-Hybride hierzulande. In 2022 waren es noch gut 470.000 rein elektrische Fahrzeuge, die neu zugelassen wurden. Gemäß Schätzungen soll der Anteil von Elektroautos in Deutschland bis 2030 rund 25 Prozent ausmachen. Dies trägt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...