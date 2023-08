Die Kinsale Capital Group ist hierzulande weitgehend unbekannt. Das ist nicht verwunderlich, denn schließlich ist der US-amerikanische Spezialversicherer im Bereich Excedenten- und Überschussversicherungen (E&S) für kleine Unternehmen tätig und damit in einem Segment, mit dem die meisten Menschen nicht in Berührung kommen. Und er ist auch keiner der ganz großen Player. Dennoch kann das Unternehmen seit Jahren mit seinen Erfolgen und branchenweit herausragenden Schaden-Kosten-Quoten beeindrucken und spätestens an dieser Stelle dürfte sich ein genauerer Blick auf diese Nebenwert lohnen...-? Hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...