PostAuto, das größte Busunternehmen der Schweiz, will zusammen mit den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) am Bahnhof Gelterkinden eine Pilotanlage für das Laden von E-Bussen mit Bahnstrom realisieren. Die Ausschreibung für den Bau der Ladestationen ist für Herbst 2023 geplant. Die Pilotanlage in Gelterkinden im Kanton Basel-Landschaft soll nach Angaben der Partner zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 ...

