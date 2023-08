Das Logistikunternehmen Maersk setzt auch in Indien verstärkt auf Elektrofahrzeuge. Maersk will seine Flotte in Indien bis Oktober 2023 von derzeit rund 200 E-Fahrzeugen in 15 Städten auf dann 500 Stromer in 26 Städten für den Einsatz auf der ersten, mittleren und letzten Meile ausbauen. Maersk setzt in Indien auf einen Mix aus E-Tuktuks und kleinen E-Lkw. Die ersten Drei- und Vierrad-Elektrofahrzeuge ...

