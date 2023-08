Weg vom ikonischen Fortwo, rein in die überfüllte E-SUV-Mittelklasse: Keine Frage, Smart hat sich neu erfunden. Der #1, der diesen Neuanfang anführt, basiert auf der gleichen Plattform wie der Volvo EX30 und der Zeekr X. Was kann das Elektroauto aus dem Geely-Konzern? *** Boah, geht der ab! Der Smart #1 BRABUS beschleunigt in 3,9 Sekunden auf 100 km/h. Das ist gefühlt nah an einem Tesla Model 3 Performance. ...

