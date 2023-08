Bonn (www.anleihencheck.de) - China meldete am 21. August 2023 die Leitzinsen der PBoC für einjährige und fünfjährige Anleihen für August, so die Analysten von Postbank Research.Wie erwartet seien die Zinssätze gesenkt worden, der 1-Jahres-Geldmarktsatz - aber nur um 10 Basispunkte. Der Leitzins für 1-Jahres-Darlehen liege im August bei 3,45%, der für 5-Jahres-Darlehen sei unverändert bei 4,20% geblieben. In China steige der Druck für rückläufige Inflationsraten, und jüngste Daten würden zeigen, dass die chinesische Inflationsrate ein Mehrjahrestief von -0.3% erreicht habe. ...

