Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung der People's Bank of China, den Zins für fünfjährige Kredite nicht zu senken und den einjährigen Zinssatz weniger stark zu senken, hat den Markt überrascht und verwirrende Signale gesendet, so Aninda Mitra, Head of Asia Macro & Investment Strategy bei BNY Mellon Investment Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...