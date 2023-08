Eurobattery Minerals (EBM) hat heute Morgen die Ergebnisse für das zweite Quartal '23 veröffentlicht. Mit einem Betriebsverlust nach Finanzposten von 6,6 Mio. SEK machte das junge Bergbauunternehmen weitere Fortschritte im Vergleich zum Verlust von 10,1 Mio. SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Außerdem wurde die erste Phase des Umweltgenehmigungsverfahrens für das Hautalampi-Minenprojekt in Finnland erfolgreich abgeschlossen, was AlsterResearchs Analysten als gute Nachricht betrachten und die EBM dem Beginn des Abbaus näher bringt, den die Analysten für Ende '24 oder Anfang '25 erwarten. Das Unternehmen führt derzeit Gespräche mit potenziellen Abnehmern, die dazu beitragen könnten, die Phase zu überbrücken, bis die EBM den Wert ihrer Reserven tatsächlich realisieren kann. In jedem Fall erhält EBM starken Rückenwind durch den politischen Fokus auf die grüne Transformation sowie durch den Fokus der Automobil- und sauberen Energieindustrie auf die Elektrifizierung. AlsterResearchs Analysten behalten daher ihr Kursziel von 10,63 SEK bei und bekräftigen ihr Spec. BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Eurobattery%20Minerals%20AB





