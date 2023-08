SFC Energy ist auf Wachstumskurs: Im ersten Halbjahr erreichte der Spezialist für Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Stromversorgungslösungen ein Umsatzwachstum von 49,5 Prozent auf 57,1 Millionen Euro. Regional lief es besonders in Asien (10,1 Prozent Umsatzanteil) mit einem Plus von 94,7 Prozent und in Nordamerika (47,2 Prozent Umsatzanteil) mit einem Zuwachs von 72,8 Prozent recht gut. Der Vorstand konkretisiert die Prognose. Wie es mit der Aktie weitergeht ...

