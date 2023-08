SHENZHEN (IT-Times) - BYD treibt seine Expansionspläne im Bereich New Energy Vehicles (NEVs) in Europa weiter voran und will auf der kommenden IAA sechs New Energ Vehicles (NEVs) vorstellen. Der chinesische Technologiekonzern BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) will auf der IAA gleich sechs vollelektrische...

Den vollständigen Artikel lesen ...