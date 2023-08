Palladium hat in den letzten 24 Stunden eine bewegte Fahrt erlebt. Aktuell liegt der Palladiumpreis bei 1238 US-Dollar, was einem Rückgang von kräftigen -1,3 % gegenüber dem vorherigen Tag entspricht. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete Palladium eine negative prozentuale Veränderung von -1,8 %. Was steckt hinter diesen Schwankungen und wie beeinflussen aktuelle Wirtschaftsindikatoren wie die Verkäufe bestehender Eigenheime in den USA den Markt? Wir werfen einen genaueren Blick auf die Lage.Anzeige:Die technische Analyse des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...