Das am Donnerstag bevorstehende Treffen der Notenbanker aus aller Welt in Jackson Hole in den Rocky Mountains kommentiert Blerina Uruci, Chief U.S. Economist bei T. Rowe Price: Was ich von Jerome Powells Rede erwarte: Ich denke, er wird sich sehr ausgewogen äußern und darauf hinweisen, dass die Juni-Prognose den Zinspfad für dieses Jahr korrekt widerspiegelt. Die Juni-Prognose deutete bereits an, ...

