Massongex / Kiesen (ots) -Die Berner Gartenbaugruppe B+G Schweiz AG hat via Menétrey SA erfolgreich den Erwerb von 100% der Aktien von Nova Concept Piscines et Jardins SA mit Sitz in Massongex (VS) abgeschlossen. Der Kauf wird rückwirkend zum 1. Januar 2023 erfolgen und ist Teil der nationalen Wachstumsstrategie der B+G Schweiz AG.Mit dieser Akquisition verstärkt die Gruppe und Menétrey seine Präsenz in der Region Chablais und gewinnt wertvolle Fachkompetenzen im Bereich des Schwimmbadbaus dazu.Die Firma Nova-Concept Piscine et Jardins wurde 2016 von Michael Schumacher, Bertrand Kolb und Gilbert Margairaz gegründet und etablierte sich schnell als renommiertes Unternehmen im Bereich Garten- und Pool-Bau in der Region Chablais.Michael Schumacher wird Teil des Menétrey-Kaders und Nova Concept als auch die Region Chablais zusammen mit Johan Haldi, dem Filialleiter von Menétrey Chablais, weiterentwickeln.Nova Concept ergänzt die bestehenden Aktivitäten von Menétrey sowohl geografisch als auch in Bezug auf Kundschaft und Dienstleistungen perfekt. Die Integration in die Gruppe ermöglicht es dem neuen Gruppenmitglied dank der zusätzlichen Kompetenzen und Kapazitäten von Menétrey grössere und anspruchsvollere Projekte durchzuführen. Im Gegenzug profitiert Menétrey von Nova's Expertise in Sachen Schwimmbäder. Dies basieren auf der langjährigen Beziehung von Nova Concept zur Monial Piscine Gruppe, welche eine der führenden europäischen Anbieter für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von schlüsselfertigen Schwimmbädern ist.Alain Kurzen, der CEO von Menétrey, sagt: "Diese Transaktion zeichnet sich durch eine Win-Win-Situation aus. Menétrey etabliert sich dank der Expertise von Nova Concept Piscines et Jardins SA im Schwimmbadbau als One-Stop-Shop für die Kunden und umgekehrt profitieren Nova Concept Piscines et Jardins SA und die Angestellten von Menétreys Ressourcen in Bezug auf Maschinen, Ausbildung und Erfahrung mit Grossprojekten."Michael Schumacher, Miteigentümer von Nova Concept Piscines et Jardins SA, fügt hinzu: "Ich freue mich sehr über das Zusammengehen mit Menétrey SA - zusammen erreichen wir dank unserer gemeinsamen Stärken eine vorteilhafte Marktposition - zum Vorteil unserer Kundinnen und Kunden und auch unseren Mitarbeitenden."B+G Schweiz AG aus Kiesen bei Thun ist das führende Garten- und Landschaftsbauunternehmen in der Schweiz. Diese Übernahme unterstreicht das Engagement von Menétrey und B+G Schweiz AG für nachhaltiges Wachstum, Qualitätsführerschaft und kontinuierliche Innovation im Bereich Garten- und Landschaftsbau.Pressekontakt:Pressekontakt:Menétrey SA (Amexa Holding)Alain Kurzen (CEO)+ 41 79 216 82 45alain@menetrey-sa.chOriginal-Content von: B+G Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096223/100910445