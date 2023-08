Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das jährliche wirtschaftspolitische Symposium in Jackson Hole, das von der Federal Reserve veranstaltet wird, findet diese Woche von Donnerstag, 24. August, bis Samstag, 26. August, statt, so die Experten von XTB.Die Veranstaltung werde stets aufmerksam verfolgt, da sie in der Vergangenheit genutzt worden sei, um wichtige politische Änderungen anzudeuten. Das Hauptthema des diesjährigen Jackson Hole Symposiums laute 'Strukturelle Veränderungen in der Weltwirtschaft'. Während eine Reihe von Zentralbankern und Wirtschaftswissenschaftlern auf der Veranstaltung sprechen würden, würden die Märkte vor allem auf die Rede des FED-Vorsitzenden Powell am Freitag warten. ...

