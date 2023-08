Bioextrax ist ein schwedisches Unternehmen, das an der Nasdaq First North notiert ist. Es hat eine einzigartige und patentierte Prozesslösung entwickelt, die die Herstellung des biobasierten und biologisch abbaubaren Kunststoffs PHA ermöglicht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Technologie an, mit der Geflügelabfälle effizienter verwertet werden können. Das lizenzbasierte Einnahmemodell in Kombination mit attraktiven Marktchancen stellt ein spannendes Aufwärtspotenzial für Investoren dar. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch im Rahmen der "Nordic Growth Opportunities" Konferenz am 19.09.2023 um 14:25 Uhr einen Online-Roundtable mit Edvard Hall, CEO der Bioextrax AB. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in englischer Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-09-19-14-25/BIOEX-SS zur Verfügung gestellt.





Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken