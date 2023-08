Risk Intelligence A/S ist ein führender Anbieter von Sicherheitsrisiko-Intelligence und bietet globale Sicherheitsbedrohungs- und Risikobewertungen. Mit einer hochmodernen cloudbasierten Lösung erhalten Kunden die Möglichkeit, internationale Sicherheitsbedrohungen auf See, in Häfen und an Land zu überwachen und so die Planung und den Betrieb in Hochrisikozonen zu unterstützen. Das Geschäftsmodell ist auf Skalierbarkeit und einen abonnementbasierten Ansatz ausgelegt. Risk Intelligence betreibt und unterstützt Kunden, die über 15 % der weltweiten Handelsflotte betreiben, sowie eine Reihe anderer privater und staatlicher Kunden. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch im Rahmen der Konferenz "Nordic Growth Opportunities" am 19.09.2023 um 15:15 Uhr einen Online-Roundtable mit Hans Tino Hansen, CEO und Gründer von Risk Intelligence A/S. Nach einer Präsentation wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Anleger und semiprofessionelle Kleinanleger und wird online in englischer Sprache abgehalten. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten erhalten Sie nach der Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-09-19-15-15/RISK-SS





