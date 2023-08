Ausgehend von den anhaltenden Problemen am chinesischen Immobilienmarkt tendierten die globalen Aktienmärkte in den letzten beiden Wochen schwächer. Für zusätzlichen Druck sorgten steigende Anleiherenditen, wo steigende Ölpreise erneute Inflationsängste bei den Investoren weckten. Der auf Basis der in den USA veröffentlichten Inflationszahlen ersichtliche Disinflationstrend sorgte daher nur kurz für eine Stimmungsaufhellung. Die Kerninflationsrate gab wie erwartet auf 4,8 % nach, während die Gesamtinflationsrate auf 3,2 % anstieg, was leicht unter den Erwartungen lag. Überraschend stark entwickelten sich die Einzelhandelsumsätze in ...

