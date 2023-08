Nachdem sie in den vergangenen drei Handelstagen rund 45 Prozent eingebrochen ist, kann die Aktie des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen ihr Talfahrt am Dienstag zumindest bremsen. Neben rund 21 Milliarden Euro Börsenwert, die sich seit letzter Woche in Luft aufgelöst haben, könnte der Crash jedoch schon bald weitere Konsequenzen haben.Nach Einschätzung der Analysten von JPMorgan dürfte Adyen bei der nächsten turnusmäßigen Überprüfung der Indexzusammensetzung im September aus dem Stoxx Europe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...