Original-Research: PSI Software SE - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu PSI Software SE



Unternehmen: PSI Software SE

ISIN: DE000A0Z1JH9



Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2023

Empfehlung: Kaufen

seit: 22.08.2023

Kursziel: 39,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 06.05.2022, vormals Halten

Analyst: Thorsten Renner



Zweites Quartal 2023 von Einmalaufwendungen geprägt



Die Probleme im Bereich der Elektrischen Netze dauern länger an als zunächst erwartet. Auch sonst hatte die PSI Software SE noch einige Sonderbelastungen zu verkraften, die das Management im Juli zu einer Anpassung der Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2023 veranlassten. Umsatzseitig zeigte das Unternehmen im ersten Halbjahr eine positive Entwicklung und auch der Auftragseingang bietet mit einem Plus von 12,7 Prozent eine gute Grundlage für den weiteren Geschäftsverlauf.

Allerdings drückten unverändert die Probleme im Segment Energiemanagement auf die Ertragsseite. Weitere Belastungen resultierten aus dem Vorstandswechsel und dem Formwechsel in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE). Dabei werden die Probleme im Bereich Stadtwerke auch angepackt und das Unternehmen hat das Entwicklungsbudget für eine stärkere Automatisierung kräftig aufgestockt. Zudem setzten die Verantwortlichen zum 1. Juli 2023 ein neues Management ein.

Dagegen laufen die Geschäfte im Segment Produktionsmanagement unverändert rund, auch wenn die Ergebnissteigerung dem Umsatzplus nicht ganz folgen konnte. Als Wachstumstreiber im ersten Halbjahr fungierten die Bereiche metallerzeugende Industrie, Logistik und Automotive. Der cloudbasierte PSI App Store erzielte in der ersten Jahreshälfte ein Wachstum von 35 Prozent. Damit befindet sich die Gesellschaft auf einem guten Weg, das dort avisierte Umsatzziel von mindestens 12 Mio. Euro im Gesamtjahr zu erreichen. In den kommenden Jahren sind hier weitere deutliche Zuwächse geplant.



Immer mehr an Bedeutung gewinnt auch die PSI-Plattform, die fortwährend ausgebaut wird. Durch die Umstellung der Produktlinien auf die Plattform erwarten wir mittelfristig auch im Segment Energiemanagement deutlich steigende Margen. Die Marge im Segment Produktionsmanagement zeigt, wo die Reise hingehen kann, zumindest sollte mittelfristig auch im Segment Energiemanagement das Erreichen der 10-Prozent-Marke möglich sein.

Aufgrund der hervorragenden Positionierung und Produkten mit Alleinstellungsmerkmalen sind wir für die weitere Entwicklung der PSI Software SE unverändert positiv gestimmt. Die ungebrochen voranschreitende Digitalisierung sowie die bedeutsamen Themen Energie und Klimaschutz seien hierbei als weitere Wachstumsfelder genannt. Dabei werden einige Bereiche zudem noch durch staatliche Förderprogramme unterstützt.

Die Zahlen für das erste Halbjahr und die Anpassung der Prognose stellen eine Enttäuschung dar. Allerdings werten wir 2023 lediglich als Übergangsjahr und erwarten ab 2024 die Rückkehr auf den Pfad des profitablen Wachstums. Insgesamt sehen wir die Gesellschaft weiterhin hervorragend positioniert. Mit der weiteren Umstellung von Produkten auf die Plattform wird sich die Marge in Zukunft weiter verbessern. Daher empfehlen wir bei einem auf 39,50 Euro angepassten Kursziel weiterhin, die Aktie der PSI Software SE zu "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27597.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.gsc-research.de.



