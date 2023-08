Las Vegas (ots/PRNewswire) -Tintri®, ein Tochterunternehmen von DDN® und führender Anbieter von KI-gestützten VM-aware-Datenmanagementlösungen, gab heute zwei neue Angebote bekannt, mit denen Kunden die Vorteile einer von Tintri unterstützten Cloud-Infrastruktur nutzen können. Tintri Cloud Platform (TCP) bietet Tintri-Kunden die von ihnen benötigte Effizienz, Transparenz und Flexibilität, ohne dass sie in Hardware investieren müssen. Tintri Cloud Engine (TCE) ist eine containergesteuerte VMstore®-Plattform, über die Bestandskunden ihrer vorhandenen Infrastruktur eine Hybrid-Cloud-Bereitstellung hinzufügen können.Tintri Cloud Platform: Integration von VMstore-UmgebungenMit Tintri Cloud Platform können Kunden die Vorteile einer von Tintri VMstore unterstützten Managed-Cloud-Infrastruktur nutzen. TCP ist ein sofort gebrauchsfertiges Angebot, das sowohl Host-in-Cloud- als auch Process-in-Cloud-Funktionen umfasst und so Skalierbarkeit und Flexibilität sicherstellt. TCP bietet auch Disaster Recovery as a Service (DRaaS), um die Kontinuität kritischer Workloads bei einem Notfall sicherzustellen.Benutzerfreundlichkeit, zuverlässige Performance und stabiler Service zählen zu den Gründen, aus den sich Kunden immer wieder für Tintri entscheiden. SK Food Group stellt Lebensmittel nach Wunsch her und beliefert Kunden in ganz Nordamerika. Das Unternehmen nutzt TCP, um sich auf die Verbesserung der Geschäftsabläufe konzentrieren zu können, und ist dank der Intelligenz dieser Plattform Mitbewerbern stets einen Schritt voraus."Bei SK Food Group legen wir Wert auf durchgängig hohe Qualität. Wir konnten innerhalb kürzester Zeit ein enormes Wachstum verzeichnen und wussten, dass die bisherige Back-End-Infrastruktur nicht für die zunehmende Datenlast geeignet war", so Melissa Stone, Director of IT, SK Food Group, Inc. "Tintri Cloud Platform hat unsere Betriebsabläufe vereinfacht und die IT-Belastung reduziert, sodass wir uns auf unsere wichtigste Aufgabe konzentrieren können - den Service am Kunden. TCP unterstützt uns nicht nur beim Unternehmenswachstum und bei der Erreichung unserer Geschäftsziele, sondern bietet zudem die notwendige Flexibilität, um anfallende Arbeiten mit einer minimalen internen IT-Personaldecke zu erledigen."TCE Virtual Platform ergänzt die VMstore T7000-Serie in einfacher Cloud-BereitstellungTintri Cloud Engine entkoppelt die KI-gestützte Tintri-Software von der VMstore T7000-Hardwareplattform und bietet Kunden Flexibilität, Tintri-Technologien außerhalb des privaten Rechenzentrums zu nutzen. TCE wurde speziell für virtualisierte Workloads entwickelt und setz neue Maßstäbe für die Effizienz der Infrastruktur in Hybrid-Cloud-Umgebungen.TCE wird als Container in der Cloud ausgeführt und bietet bessere Data Protection, indem es Snapshots von On-Premises Workloads mithilfe von Tintri Native Async Replication auf cloudbasierten Storage repliziert. Dank der Snapshot-Replikation von TCE können Kunden die Kosteneffizienz von Cloud-Storage nutzen und gleichzeitig ihre Disaster-Recovery-Fähigkeiten und den Schutz vor Ransomware verbessern.In den vergangenen Jahren sind das Datenaufkommen und die Anzahl mobiler Mitarbeiter stark angestiegen. Daher müssen sich Unternehmen auf die Implementierung einer flexibleren und besser vernetzten IT-Umgebung konzentrieren, um den Umfang und die Komplexität der Anwendungen zu bewältigen. TCE ist darauf ausgelegt, Unternehmen bei diesem Wandel auf dem IT-Markt zu unterstützen und Nutzern einen umfassenden Überblick über ihre Hybrid-Cloud-Anforderungen zu geben."Tintri-Lösungen waren von Anfang an VM-aware und unsere einzigartige Architektur ist speziell auf virtuelle Data Sets ausgelegt. Damit sind unsere Lösungen hervorragend positioniert, neue Kundenherausforderungen zu meistern, - insbesondere angesichts der immer stärker dezentralen Bereitstellung von Daten und Anwendungen", so Phil Trickovic, SVP of Revenue, Tintri. "Die neuen Tintri Cloud Platform- und Tintri Cloud Engine-Angebote unterstreichen unser Bestreben, unseren Kunden alle Tools zur Verfügung zu stellen, die sie zum Management ihrer Infrastruktur benötigen, unabhängig davon, wie groß ihre Workloads sind oder wie weit ihre Transformation zur Hybrid-Cloud fortgeschritten ist."Verfügbarkeit von TCP und TCETCP ist ab heute für neue sowie Bestandskunden verfügbar. TCE ist für neue sowie Bestandskunden von Tintri VMstore T7000, die Amazon Web Services (AWS) nutzen, verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von einem Tintri-Vertriebsmitarbeiter oder unter https://tintri.com/company/talk-to-an-expert/.Über TintriTintri ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DataDirect Networks (DDN) und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Storage und Management virtueller Maschinen in Unternehmensrechenzentren. Tausende Kunden haben durch den Einsatz der innovativen Technologien von Tintri unzählige Verwaltungsstunden eingespart. View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tintri-kundigt-zwei-neue-cloud-losungen-an-tintri-cloud-platform-tcp-und-tintri-cloud-engine-tce-virtual-vmstore-platform-301906658.htmlOriginal-Content von: Tintri, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171611/5586036