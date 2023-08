Neben Elektrolyseuren bietet das skandinavische Wasserstoff-Unternehmen Nel auch verschiedene Betankungslösungen an. Die Norweger konnten bereits über die Grenzen Europas hinaus unter anderem in Südkorea und im US-Bundesstaat Kalifornien Wasserstoff-Stationen errichten. Eine Zertifizierung stärkt nun die Marktposition von Nel in diesem Bereich.Demnach hat die Firma die weltweit erste Zertifizierung von der unabhängigen Organisation Underwriters Laboratories of Canada (ULC) für seine Wasserstoff-Tankstelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...