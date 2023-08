DJ XETRA-SCHLUSS/Aktien und Gaspreis steigen

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag nach oben gegangen. Der DAX legte um 0,7 Prozent auf 15.706 Punkte zu. Die Umsätze waren allerdings recht dünn, von daher stand die nun zweitägige Erholung nach dem Abverkauf der Vorwoche auf wackligen Beinen. Unterstützung kam einmal mehr von den Anleihen, die sich nach der jüngsten Schwäche in einer Bodenbildung befinden. Hier könnte das Treffen der Notenbanker ab Donnerstag in Jackson Hole einen Impuls liefern. Am Freitagnachmittag steht dort die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Agenda. Für Blerina Uruci, Ökonomin bei T. Rowe Price, steht fest, dass es nicht die Zeit ist, für Unruhe zu sorgen. Die Prognose vom Juni spiegele den Zinspfad für die US-Notenbank bereits korrekt wider. Ihr zufolge wäre eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr angemessen.

Europäischer Gaspreis könnte weiter steigen

Der europäische Erdgaspreis legte weiter zu, am niederländischen Handelsplatz TTF verteuert sich die Megawattstunde um 6,4 Prozent auf 43,40 Euro. Marktteilnehmer verwiesen wiederum auf die Sorgen vor drohenden Streiks bei australischen Erdgaseinrichtungen wie dem Lieferanten Woodside Energy. Zwar sprach der CEO von Woodside von Fortschritten bei den Verhandlungen, die Steikgefahr war aber weiter nicht gebannt. Die Analysten von Goldman Sachs sahen den europäischen Gaspreis auf über 100 Euro steigen, sollte ein Streik zu einem maximalen Ausfall der Gaslieferungen führen.

Zu den Gewinnern am Aktienmarkt gehörten mit Blick auf die leicht rückläufigen Marktzinsen die Immobilienwerte, so legten Vonovia um 2,8 Prozent zu und Tag Immobilien um 4,3 Prozent. Die Stimmung bei den Technologiewerten war erneut gut, so zogen Infineon um 2,7 Prozent an. Hier dürfte Nvidea den nächsten Impuls liefern, wenn das Unternehmen nach US-Handelsschluss am Mittwoch die Quartalszahlen vorlegt.

Nordex (+5,7 %) legten mit Erhalt eines Großauftrags zu. Gut kamen die Geschäftszahlen von SFC Energy (+1,1 %) an. Das Wachstum sorgte für neue Rekordzahlen im ersten Halbjahr. Der Brennstoffzellenhersteller präzisierte den Umsatzausblick in den oberen Bereich der bisher bekannten Spanne.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.705,62 +0,7% +12,80% DAX-Future 15.742,00 +0,7% +10,91% XDAX 15.701,47 +0,3% +13,21% MDAX 27.239,60 +0,8% +8,45% TecDAX 3.098,18 +1,5% +6,06% SDAX 13.049,64 +0,9% +9,42% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,18% +48 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 29 10 1 2.083,1 42,6 46,0 MDAX 41 8 1 314,6 15,8 16,2 TecDAX 26 3 1 593,5 16,1 15,4 SDAX 53 13 4 81,6 9,2 11,5 ===

