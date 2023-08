JOHANNESBURG/BRASÍLIA (dpa-AFX) - Anlässlich des Brics-Gipfeltreffens in Südafrika hat der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva betont, die Gruppe der fünf aufstrebenden Volkswirtschaften richte sich nicht gegen andere. Vielmehr gehe es um eine bessere Organisation des Globalen Südens, schrieb er am Dienstag auf der Plattform X, die früher Twitter hieß. "Die Brics sind kein Gegenpol zu den G7, den G20 oder sonst irgendjemandem", schrieb Lula. "Wir wollen uns als der Globale Süden organisieren. Wir sind wichtig in der globalen Debatte und sitzen gleichberechtigt mit der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten am Verhandlungstisch."

Ein Thema des Brics-Gipfels in der südafrikanischen Metropole Johannesburg ist auch die mögliche Erweiterung der Gruppe um weitere Staaten, um ein Gegengewicht zu anderen Foren wirtschaftlicher starker Länder wie den G7 oder den G20 zu bilden. Aktuell gehören nur Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika zur Brics-Gruppe./mfa/DP/men