Bei Volkswagen stand am Montag ein wichtiger Termin in der ostfriesischen Stadt Emden an, zu dem unter anderem der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil anreiste. Im dortigen VW-Werk wurde feierlich das Hochfahren der Produktion für den vollelektrischen ID.7 verkündet. Jener steht kurz vor der Markteinführung und nun soll schrittweise die Produktion angetrieben werden.Anzeige:Bei der Gelegenheit sprach Volkswagen (DE0007664039) einmal mehr von Chancen, die sich im Markt für Elektroautos ergeben. Thomas Schäfer als CEO ...

