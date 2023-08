Nachdem es in den vergangenen beiden Handelstagen nach einer Stabilisierung aussah, gibt die Aktie von Plug Power die zwischenzeitlichen Gewinne am Dienstag wieder vollständig ab und knüpft an die Talfahrt seit Monatsbeginn an. Die Kursziele und Empfehlungen der Analysten spiegeln das bislang aber nur bedingt wider.Die Aktie des Wasserstoffspezialisten hat seit Anfang August rund 35 Prozent an Wert verloren. Alleine am heutigen Dienstag geht es um rund fünf Prozent abwärts, nachdem es tags zuvor ...

