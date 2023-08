WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat der Ukraine einmal mehr langfristige Unterstützung zugesichert - trotz anderslautender Töne aus Teilen der Republikanischen Partei. Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, sagte am Dienstag, es gebe sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat starke republikanische und demokratische Stimmen in wichtigen Führungspositionen, die sich für die Fortsetzung der finanziellen Unterstützung für Kiew einsetzten. Die Regierung gehe daher davon aus, dass die Hilfe für Kiew aufrechterhalten werde, auch wenn es auf republikanischer Seite einige abweichende Stimmen gebe.

"Wir glauben, dass es im Kern immer noch eine starke parteiübergreifende Basis der Unterstützung für unsere Ukraine-Politik und für die Unterstützung und Verteidigung der Ukraine gibt", betonte Sullivan. Das hätten die USA auch den ukrainischen Partnern und anderen internationalen Verbündeten mitgeteilt. Diese hätten Vertrauen, dass die Vereinigten Staaten an der Seite Kiews stünden, so lange dies nötig sei.

Die USA gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion. Washington stellte in den vergangenen Monaten in rasanter Abfolge Pakete mit militärischer Ausrüstung in gewaltigem Umfang bereit. Einige republikanische Politiker sehen die Ausgaben kritisch. Und da die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus stellen, gibt es international Sorge, dass die US-Hilfen für Kiew reduziert werden könnten - mit potenziell bedeutsamen Auswirkungen auf den Kriegsverlauf.

Sullivan betonte auch, die US-Regierung sehe den Krieg nicht in einer Pattsituation. Er könne nicht vorhersagen, wie sich die Dinge im Laufe dieses Krieges entwickeln werden. "Aber wir unterstützen die Ukraine weiterhin in ihren Bemühungen um eine Gegenoffensive."/jac/DP/he