Halle/MZ (ots) -Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) hat die Gäste auf dem Balkon seines Amtszimmers während eines Roland-Kaiser-Konzerts nach eigenen Angaben privat verköstigt. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe).Nach Auskunft einer Landtagssprecherin trägt die Landtagsverwaltung keinerlei Bewirtungskosten für die Zusammenkunft. "Der Präsident hat selbst Getränke gereicht", sagte seine Sprecherin. "Er selbst hat nichts getrunken, da er selbst mit dem Auto gefahren ist." Das legt den Schluss nahe, dass Alkohol ausgeschenkt wurde und dass die Beteiligten diesen privat beschafft haben. Ein der MZ vorliegendes Foto zeigt Schellenberger in Begleitung von drei Frauen, von denen zwei Sekt- oder Weingläser halten und eine das Konzert fotografiert oder filmt.Gleichwohl beharrt Schellenberger darauf, dass es sich bei der Zusammenkunft um eine dienstliche Beratung gehandelt habe. An der Runde hätten insgesamt sechs Personen teilgenommen, sagte die Sprecherin am Dienstag. Die Namen nannte sie auch auf Nachfrage nicht - ebenso wenig die Funktionen, die die Personen bekleiden. Thema der Besprechung sei das 25-jährige Bestehen eines Max-Planck-Instituts im kommenden Jahr gewesen. "Die dienstliche Besprechung fand von 19.30 bis 21.30 Uhr statt", sagte die Sprecherin. Das war weitgehend zeitgleich zum Konzert von Roland Kaiser, das um 20 Uhr begann und vom Präsidenten-Balkon aus gut zu sehen war.