In diesen Artikel werfen wir ein Schlaglicht auf eine Ikone der Juwelierkunst. Wir widmen uns Anton Frühauf, welcher die Modernistische Juwelierkunst im 20. Jahrhundert nachhaltig geprägt hat und dessen Vermächtnis bis heute die gestaltende Kunst und das Goldschmiedehandwerk beeinflusst.Anton Frühauf, im englischen Sprachraum mehrheitlich als Fruhauf tituliert, wurde am 8. Juli 1914 in Meran, Österreich-Ungarn geboren. Er war ein bemerkenswerter Juwelier und Künstler, der sowohl für seine innovativen Schmuckdesigns als auch für seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...