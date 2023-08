Johannesburg (ots/PRNewswire) -Ein Bericht von Xinhuanet North America:Das sechste BRICS Media Forum wurde am 19. August in Johannesburg, Südafrika, eröffnet. Wang Min, Direktor der CHN Energy Investment Group, berichtete in seiner Grundsatzrede über die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika im Energiesektor. Das De Aar Wind Power Project trägt wirksam zur Behebung der Stromknappheit in Südafrika bei, fördert die lokale wirtschaftliche Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle beim Schutz der lokalen Umwelt.Etwa 200 Vertreter von rund 100 Medien, Denkfabriken und internationalen Organisationen aus 30 Ländern diskutierten unter dem Motto "BRICS and Africa: Strengthening Media Dialogue for a Shared and Unbiased Future" (BRICS und Afrika: Stärkung des Mediendialogs für eine gemeinsame und unvoreingenommene Zukunft), um eine hochwertige BRICS-Freundschaft aufzubauen und den BRICS-Mechanismus zu fördern.CHN Energy, einer der größten Stromversorger der Welt, hat das größte Windkraftprojekt Südafrikas, das "De Aar Wind Power Project", gebaut und betreibt es. Das Projekt liefert sauberen Windstrom für 300.000 Haushalte pro Jahr und baut auf kreative Weise ein integratives Öko-Wachstumsmodell auf, das das Projekt, die Unternehmen, die Gesellschaft und die Umwelt miteinander verbindet. Es wird als Vorbild für die Zusammenarbeit der BRICS-Länder im Energiesektor gepriesen.Siyabonga Cyprian Cwele, südafrikanischer Botschafter in China, erklärte, dass die BRICS-Länder aktiv nach Wegen suchen, um von traditionellen Produktionsmethoden zu Hightech-Produktion und Digitalisierung überzugehen. Dabei spielten chinesische Unternehmen eine wichtige Rolle.Meilleur Murindabigwi, CEO von IGIHE Ltd., einem großen Medienunternehmen inRuanda, betonte, dass Afrika diese Art der Zusammenarbeit jetzt dringend benötige, als er das gemeinsame Windkraftprojekt von CHN Energy und Südafrika kommentierte. "Die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika im Energiebereich schließt nicht nur die lokale Energielücke, sondern führt auch zu einem Technologietransfer und hilft den Gastländern bei der Ausbildung von Fachkräften. Ich hoffe, dass es in mehr afrikanischen Ländern eine entsprechende Zusammenarbeit im Energiebereich geben wird", sagte er.Christopher Mutsvangwa, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Regierungspartei Zimbabwe African National Union - Patriotic Front (ZANU-PF), Sekretär für Information und Öffentlichkeitsarbeit der ZANU-PF und ehemaliger Botschafter in China, sagte, Simbabwe erwarte von CHN Energy, dass sie nach Simbabwe kämen, um Projekte im Bereich der sauberen Energie durchzuführen und die Zusammenarbeit im Energiesektor auszubauen, einschließlich der Unterstützung bei der Entwicklung der sauberen Energie, um beiderseitige Vorteile und Win-Win-Ergebnisse sowie eine gemeinsame Entwicklung für alle zu erreichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2191483/IMG_5833.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-windkraftprojekt-von-chn-energy-in-sudafrika-erregt-aufmerksamkeit-auf-dem-brics-media-forum-301907422.htmlPressekontakt:Shi Rong,graceshi@xinhuanetus.comOriginal-Content von: Xinhuanet North America, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171612/5586114