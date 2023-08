The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.08.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.08.2023ISIN NameXS2183825681 STR.INTL GRP 20/25 ZO CVDE000CZ40M21 COBA 18/23 S.903XS1872356859 KOMMUNEKREDIT 18/23 MTNDE000HSH4063 HCOB FZT2 15/23AU3CB0212868 TRANSPOWER NZ 2023CH0236686843 THURGAUER KT.BK 14-23AT0000A26853 ERSTE GP BNK 19/23MTN1617XS2189387520 CEN.CH.R.EST 20/23DE000BHY0BJ9 BERLIN HYP AG IS118DE000HLB4J92 LB.HESS.-THR. 0514B/001FR0013298890 TIKEHAU CAP. S.C.A. 17/23DE000NLB0Q61 NORDLB FRN IHS 18/23XS2046690827 KRED.F.WIED.19/23 MTN NK