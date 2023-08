Jedenfalls im Vergleich zum Vorjahresmonat. Genau waren es +1,1 %. Gegenüber dem Vormonat nahmen sie im Juli 2023 dagegen um 2,9 % ab. Das stellten soeben die Bundesstatistiker anhand von vorläufigen Daten fest. Wie schon in den vergangenen Monaten sind wichtigster Handelspartner der hiesigen Exporteure die USA: Von insgesamt 59 Mrd. € wurden dorthin im Juli Waren im Höhe von 13,7 Mrd. € ausgeführt (+10,4 % im Vergleich zum Juli 2022). Es folgt China mit einem Exportwert von 8,3 Mrd. € (-6,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat). Prozentual führt indes Indien die Reihe der Nicht-EU-Länder an: Die deutschen Ausfuhren dorthin kletterten innerhalb eines Jahres um 30 %, freilich von einem niedrigen absoluten Wert von 1 Mrd. € aus. Generell gilt: Exporte in Drittstaaten geben einen ersten Hinweis, wie sich die heimische Ausfuhr entwickelt, da die Daten früh verfügbar sind und rd. die Hälfte der deutschen Gesamtausfuhr ausmachen.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





