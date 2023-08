Im Vorfeld der Nvidia-Zahlen und Jackson Hole-Tagung weitet der Dax seine Erholung aus. Am Dienstag konnte er einen weiteren Teil seiner vorherigen Verluste aufholen. In der Spitze kletterte der deutsche Leitindex bis an die Marke von 15.800 Punkte. Aber wie tags zuvor bröckelten die Gewinne am Nachmittag wieder ab. Die Wall Street zeigte erneut Schwäche ...

