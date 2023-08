Für den DAX ging es gestern um weitere 0,7% auf 15.706 nach oben. Rückblick: Der deutsche Leitindex konnte am gestrigen Dienstag nahtlos an die positiven Tendenzen vom Vortag anknüpfen. Schon mit dem Opening bei 15.685 riss der DAX eine 82 Punkte breite Aufwärtslücke in den Chart (Schlusskurs vom Montag bei 15.603) und markierte direkt nach der Eröffnung ...

