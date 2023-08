Im Geschäftsbericht bezeichnete BHP China als "weiterhin relative Stabilitätsquelle für die Rohstoffnachfrage". Damit werden äußerst schwache Erwartungen umschrieben. Stabilität lässt sich als Nullwachstum übersetzen, relative Stabilität in diesem Kontext als Nullwachstum mit Abwärtsrisiken. Im Economic und Commodity Outlook setzt sich BHP intensiv mit der Lage in China auseinander. So ...

