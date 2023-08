In den letzten Tagen hat die Aktie von FREYR Battery eine Berg- und Talfahrt erlebt. Am Dienstag fielen die Notierungen sogar um nahezu 4%. Trotz dieser Entwicklung betonen Experten, dass das Wertpapier nicht schlecht positioniert ist. Im Verlauf der vergangenen Tage konnte sich der Titel trotz eines Einbruchs am 16. und 17. August - mit jeweils mehr als -5% Abschlag - stabilisieren. Freitag und Montag brachten ...

