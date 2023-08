DJ Reckitt-CFO Carr geht in Ruhestand; Eisenhardt tritt Nachfolge an

Von Christian Moess Laursen

LONDON (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser bekommt im kommenden Jahr einen neuen Finanzvorstand. CFO Jeff Carr wird am 31. März 2024 zurücktreten, teilte der Eigentümer von Marken wie Sagrotan, Woolite oder Kukident mit und gab die Bestellung von Shannon Eisenhardt als Nachfolgerin bekannt.

Eisenhardt werde am 17. Oktober als designierte Finanzvorständin in das Unternehmen eintreten. Die Managerin kommt von Nike, wo sie derzeit als CFO von Nike Consumer, Brand and Marketplace tätig ist.

August 23, 2023 02:40 ET (06:40 GMT)

